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Превратности дистанта: проблемы дистанционного обучения в России

20:46, 20 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вот не понимаем мы современную молодёжь. Можно совершенно законно не ходить в школу или университет, а они всё равно чем-то недовольны. Студенты МГУ потребовали скидку на обучение от руководства вуза за вынужденный переход на дистанционку из-за коронавируса. Мол, качество образования стало ниже, а оплата та же. Примеру москвичей уже готовы последовать и в регионах. Недовольны онлайн-форматом и многие школьники, а также их родители. Насколько вообще эффективна такая форма обучения и какие проблемы обнажил дистант в российской системе образования — в материале NEWS.ru.

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