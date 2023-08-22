Превосходит F-16: чем уникален истребитель Су-30СМ, уничтоживший катер ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-30СМ

Экипаж истребителя Су-30СМ морской авиации Черноморского флота минувшей ночью уничтожил разведывательный катер ВСУ возле российских газодобывающих установок, сообщили в Министерстве обороны РФ. Что известно о российском самолете и какие цели он ликвидировал в ходе СВО?

Что известно об истребителе Су-30СМ

Су-30СМ (серийный модернизированный) — многоцелевой истребитель поколения «4+», разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут». Был поставлен на вооружение российской армии в 2013 году. Является самым многочисленным типом современных истребителей ВКС и ВМФ России. Предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.

По мнению историка авиации Николая Бодрихина, СУ30-СМ является одними из лучших в мире самолетов в своем классе.

«На нем стоит выдающаяся аппаратура радиоэлектронных помех. То же самое можно сказать о системах разведки. Не стоит забывать, что он сделан на базе Су-27, который прекрасно себя зарекомендовал. У него два двигателя, очень надежная конструкция. Кроме того, он неприхотливый в эксплуатации, а также экономичней и дешевле по сравнению с американскими аналогами. Бесспорно, это очень хорошая машина», — резюмировал эксперт в беседе с RT.

По заданию Минобороны Су-30СМ были модернизированы и в настоящее время на вооружение ВКС поступают версии под индексом Су-30СМ2.

Что говорят о Су-30СМ в иностранных СМИ

В мае 2022 года портал The Military Watch включил истребитель Су-30СМ в рейтинг самых опасных истребителей для ВВС США. Автор материала напомнил, что российские машины сбили в небе над Украиной несколько истребителей Су-27 Киева, не понеся никаких потерь. При этом истребитель создавался для борьбы с гораздо более серьезными угрозами вплоть до американских истребителей-невидимок — именно под их обнаружение заточены его радары с АФАР L-диапазона.

Издание Business Insider в декабре 2022 года сообщало, что украинские летчики подтверждают: российские Су-30СМ и Су-35С полностью превосходят истребители ВВС страны. Авторы отмечают, что благодаря возможностям по обнаружению и поражению целей в нижней полусфере на большом расстоянии, которыми обладают российские РЛС Н011М «Барс» и Н035 «Ирбис-Э», истребители ВКС РФ распознают низколетящие украинские самолеты, несмотря на засветку от земли.

Какие цели были поражены Су-30СМ в рамках проведения СВО

9 апреля 2022 года Минобороны РФ сообщило, что истребители Су-30СМ и Су-35 уничтожили украинскую РЛС и зенитный комплекс «Бук-М1». Экипажи российских самолетов нанесли удары ракетами «воздух — поверхность».

22 октября 2022 года в российском военном ведомстве рассказали, что истребитель Су-30СМ ВКС обнаружил и уничтожил самолет Вооруженных сил Украины. В ноябре того же года экипажи Су-30см и Су-35с отработали патрулирование и прикрытие вертолетов и самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен истребитель ВСУ.

Предыдущая версия истребителя Су-30 использовалась для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России 5 августа, когда средства контроля воздушного пространства обнаружили разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.

Иностранный беспилотник выполнил разворот, после чего истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, нарушения госграницы допущено не было, отметили в Минобороны России.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, если Украина все-таки получит истребители F-16, то Су-30СМ сможет ликвидировать американскую машину.

«По возможностям и оружию Су-30СМ превосходит F-16. Российский истребитель, в отличие от западного сородича, способен производить выстрелы ракетами на сотни километров, не заходя в зону противника», — отметил он в комментарии «Вечерней Москве».

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