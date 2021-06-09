Преступникам в России запретят выступать в СМИ и публиковать мемуары

https://static.news.ru/photo/8aedabc0-8d19-11eb-a100-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в Госдуму будет внесён пакет законопроектов, направленных на запрет осуждённым выступать в СМИ, ток-шоу, социальных сетях, а также выпускать мемуары и получать за это материальное вознаграждение. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, речь идёт о поправках , которые планируется внести в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП и Федеральный закон об административном надзоре.

В пояснительной записке к законопроектам один из разработчиков — депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин — отметил, что человек, совершивший преступление, должен понимать всю неотвратимость наказания.

Между тем в современных реалиях преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и популярность при содействии СМИ и сети Интернет. Более того, участие в публичных мероприятиях с рассказами о преступлениях может принести им доход, как и опубликование книг и мемуаров, — сетует депутат.

В документе особо подчёркивается, что подобные гонорары по сути являются вознаграждением за совершённое преступление, по мнению разработчиков проекта, это противоречит здравому смыслу и основам нравственности.

Для нарушивших устанавливаемые запреты журналистов и издателей предусматриваются крупные штрафы.

По данные «Известий», в большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

В свою очередь ФБР совместно с австралийскими и голландскими полицейскими, а также с силовиками из других стран мира провели операцию «Троянский щит», в результате которой были задержаны около 800 наркоторговцев и убийц. Для этого было создано специальное приложение ANON, которое помогло полиции собирать доказательства.