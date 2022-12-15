«Премия Рунета — 2022»: эксперты и искусственный интеллект выбрали лучших

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

13 декабря состоялась 19-я торжественная церемония вручения национальной награды «Премия Рунета». Традиционно статуэтки вручают проектам, деятельность которых оказала особое влияние на развитие российского сегмента интернета.

Всего заявки подали свыше тысячи государственных, коммерческих и общественных организаций, свои силы также пробовали стартапы и представители СМИ. Стать обладателями заветной награды смогли 57 проектов.

Традиционно Премия Рунета выявляет основные тренды года, яркие дебюты и лучших из лучших, — отметил директор РАЭК и организатор премии Сергей Гребенников.

В этом году лучших из лучших выбирали не только эксперты, но и искусственный интеллект. Алгоритм анализировал историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей. Награду вручили в шести основных и пяти специальных номинациях, а также в трех номинациях «Народного голосования».

Мы побывали на церемонии и пообщались с лауреатами и гостями премии, среди которых были блогер Лилия Абрамова, пранкеры Вован и Лексус и многие другие. Подробнее — в репортаже NEWS.ru.