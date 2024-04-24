«Премии, банкеты и закупка машин»: Прокуратура взялась за кредиты регионов Краснов пообещал проконтролировать, куда регионы потратят кредиты

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Игорь Краснов

Прокуратура проверит, чтобы в регионах полученные кредитные средства шли на инвестиции, а не на премии, банкеты и машины для чиновников, заявил в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов. Он также отметил, что под постоянным надзором ведомства находится реализация мероприятий национальных проектов, передает ТАСС.

Под нашим контролем остается целевое использование средств бюджетных кредитов, списанных во исполнение поручения президента в ходе послания Федеральному Собранию. Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников, — сказал генпрокурор.

Краснов напомнил, что прокуратура уполномочена оспаривать сделки через суд. Благодаря этому ведомство уже пресекло легализацию 46 млрд рублей и блокировало вывод активов почти на 7 млрд рублей. Кроме того, в 2023 году возбудили 719 уголовных дел, ущерб по которым превысил 1млрд рублей, уточнил генпрокурор.

Ранее ростовские правоохранительные органы задержали руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» Геннадия Урбана, ранее возглавлявшего региональное Министерство природных ресурсов и экологии. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о растрате 11 млн рублей, задержан также его заместитель Асмик Маркарян.