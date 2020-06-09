Премьер заявил, что меры безопасности нужно продолжать соблюдать

https://static.news.ru/photo/4aa753ea-ab01-11ea-ade0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меры безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа необходимо продолжать соблюдать, несмотря на снижение числа заражённых. С таким заявлением 10 июня выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он заявил об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. По словам Мишустина, статистика за последние несколько дней демонстрирует, что распространение коронавируса в РФ постепенно замедляется.

Однако нам всем необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, с наступлением тёплой погоды в летний сезон коронавирусу стало неуютно, однако это не означает, что людям стоит расслабляться, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.