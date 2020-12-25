Мишустин сообщил о востребованности российских вакцин в других странах

Российские вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в настоящее время уже востребованы и в других странах мира. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»).
Мишустин посетил научно-производственный центр компании «Биокад». Он ознакомился с ходом производства вакцины от коронавируса «Спутник V» и подчеркнул, что препарат должен с соблюдением всех необходимых условий транспортировки отправляться в самые разные регионы страны. Также политик отметил, что сыворотка востребована и в других странах. По словам премьера, трансфер отечественных технологий на зарубежные площадки необходимо продолжать.
Конечно, недостаточно только делиться своими компетенциями, надо получать в том числе и обратную связь от иностранных коллег, делать соответствующие коллаборации. Буквально в режиме онлайн на сегодня эта работа ведётся, — цитирует Мишустина ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер сообщил, что правительство продолжит поддерживать производителей российских вакцин от коронавируса. Он также отметил, что в данный момент стоит задача масштабного наращивания объёмов производства вакцины, чтобы обеспечить ею все регионы страны.