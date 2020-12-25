Мишустин сообщил о востребованности российских вакцин в других странах

https://static.news.ru/photo/e0097b90-46b3-11eb-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Российские вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в настоящее время уже востребованы и в других странах мира. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»).

Мишустин посетил научно-производственный центр компании «Биокад». Он ознакомился с ходом производства вакцины от коронавируса «Спутник V» и подчеркнул, что препарат должен с соблюдением всех необходимых условий транспортировки отправляться в самые разные регионы страны. Также политик отметил, что сыворотка востребована и в других странах. По словам премьера, трансфер отечественных технологий на зарубежные площадки необходимо продолжать.

Конечно, недостаточно только делиться своими компетенциями, надо получать в том числе и обратную связь от иностранных коллег, делать соответствующие коллаборации. Буквально в режиме онлайн на сегодня эта работа ведётся, — цитирует Мишустина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер сообщил, что правительство продолжит поддерживать производителей российских вакцин от коронавируса. Он также отметил, что в данный момент стоит задача масштабного наращивания объёмов производства вакцины, чтобы обеспечить ею все регионы страны.