https://static.news.ru/photo/df066ed8-1ce8-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев сообщил об утверждении национальной программы по развитию Дальневосточного региона. Об этом он заявил на конференции «Дни Дальнего Востока» в Москве.

Чтобы люди приезжали на Дальний Восток, оставались на Дальнем Востоке, условия жизни должны быть не хуже, а всё лучше и лучше, чем на центральной территории России — это медицина, образование, состояние дорог и так далее, — говорит он.

Также Трутнев сообщил, что программа одобрена лично президентом страны Владимиром Путиным. Её утвердили до 2025 года. В перспективе она продлится до 2035 года. Проект обеспечит оптимальные темпы роста. Они могут превышать среднестатистические показатели по стране в полтора раза.

12 декабря 2019 года Трутнев открыл третий фестиваль «Дни Дальнего Востока». Политик выступил со вступительной речью и рассказал об экономической ситуации в регионе.