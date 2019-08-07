Предприниматель Пётр Маринин, являющийся совладельцем строительной компании «Стройхолдинг-Трейд», подал иск к певцу Филиппу Киркорову. Его сумма пока неизвестна.
Как сообщает информационное агенство
Гражданское дело по иску назначено к рассмотрению 3 сентября 2019 года.
Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ «Комбинат питания „Кремлёвский“» к артисту Филиппу Киркорову, писал News.ru. Комбинат намерен взыскать со звезды 82 тысячи рублей. Иск связан с задолженностью по оплате питания для технического персонала, работавшего на юбилейном шоу артиста «Я», проходившем в Кремле.