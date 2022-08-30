Представитель «Сколково» рассказал о технологическом потенциале России Представитель «Сколково» Каем: Россия обладает серьезным потенциалом в IT-сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия обладает серьезным потенциалом в IT-сфере, рассказал «ФедералПресс» старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем. По его словам, в стране также много хороших стартапов в биотехнологиях и биомедицине, а также в области разработки новых материалов. Эксперт считает, что из всех стран БРИКС Россия находится в наиболее выигрышной позиции для развития, так как владеет не только энергоресурсами, но и большими запасами плодородной земли и пресной воды.

Также сейчас мы обладаем значимым объемом компетенций, которые являются ключевыми в мире, — математика, IT, инженерия. Правительство это понимает и наращивает потенциал — увеличивает количество выпускников по данным специальностям, выясняет, где есть пробелы, и восполняет их, — рассказал Каем.

Эксперт добавил, что IT — это продукт, который достаточно легко дистрибьютировать, ведь вопрос логистики для него не стоит. Также, по его словам, в России достаточно квалифицированных специалистов в этой сфере. Каем отмечает большое количество хороших IT-стартапов, которые ежегодно привлекают большой объем инвестиций от фонда «Сколково». Единственная проблема — выход на рынки сбыта в новой политической парадигме, ведь они очень нужны новым быстрорастущим экономикам.

Каем также рассказал о перспективных стартапах по разработке новых материалов и что планируется увеличить их количество, а также скорость разработки. Специалист заявил, что перспективы для России есть также и в промышленных биотехнологиях.

В биомедицине есть перспективные проекты, талантливые школы, но количественно требуется на два порядка больше стартапов с учетом относительно невысокого процента успеха, высоких рисков и длительных циклов разработки, чтобы больше российских препаратов появлялось в конечном итоге на мировых рынках, — пояснил он.

Также он рассказал о странах, которые, находясь под санкциями, смогли достичь весомого роста в области биотеха и разработок медпрепаратов, двигаясь быстрыми темпами. В качестве примера эксперт приводит Кубу, которая поставляет свои лекарства в большинство стран Латинской Америки.

Ректор «Сколково» Александр Кулешов ранее заявил, что переход на мобильную связь шестого поколения 6G в России, минуя сеть 5G, невозможен. По его словам, такая инициатива не возымеет успеха, поскольку новое поколение мобильной связи появляется посредством улучшения предыдущего.