Представитель Абрамовича опроверг данные о его поездке в Киев

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что тот якобы посещал Киев для того, чтобы способствовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной.Его слова приводит РБК.

Нет, это некорректная информация. Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно, — сообщил представитель миллиардера.

Ранее журнал Fortune написал о том, что Роман Абрамович посещал Киев и встречался там с представителями украинской стороны. Визит был направлен на интенсийикацию переговорного процесса между Россией и Украиной в связи с возникшим кризисом. Даты предпологаемого визита не уточнялись.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Руководителем российской делегации является помощник президента РФ Владимир Мединский. Ря встрел прошли в Белоруссии, также стороны общались по видеосвязи, ещё один тур переговоров состоялся в Стамбуле. 12 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что Киев вернул этот процесс в тупиковую ситуацию.