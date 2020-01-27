https://static.news.ru/photo/94f81882-40fb-11ea-888d-fa163e074e61_660.jpg Олег Арчибасов Фото: Тайга.Инфо/youtube.com

Председатель жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олег Арчибасов был застрелен в Новосибирске.

Убийство произошло в центральном районе города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Председателя застрелили у офиса ЖСК (жилищно-строительный кооператив) на улице Каменской, недалеко от входа на территорию средней образовательной школы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как ранее передавал NEWS.ru, под Пермью многодетная мать убила двоих из четырёх своих детей. Трагедия произошла 23 января. Позже женщина скончалась после попытки суицида.