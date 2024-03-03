Предпринимателям рассказали, как получить субсидию из регионального бюджета Депутат ГД Говырин: предпринимателей могут субсидировать региональные власти

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Финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий могут оказывать и региональные власти, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Из бюджета субъекта РФ предоставляются гранты в форме субсидий, уточнил он.

По общему правилу случаи предоставления субсидий из регионального бюджета определяются законами субъектов РФ о бюджете субъекта РФ, и порядок их предоставления также устанавливается нормативно-правовыми актами региона. <...> Они предоставляются согласно порядку, указанному в пп. 2 п. 2 или п. 2.1 ст. 78 БК РФ (п. 7 ст. 78 БК РФ). Информация о субсидиях в регионе может быть опубликована, в частности, на сайте главного распорядителя бюджетных средств — органа госвласти субъекта РФ, — сказал Говырин.

Он добавил, что перечень субсидий для малого и среднего бизнеса как правило размещается в разделах оказания финансовой помощи, заявление на субсидию можно подать онлайн.

Онлайн-сервисы работают на сайтах региональных правительств. Субсидии могут выдаваться на компенсацию затрат по приобретению оборудования и оплате коммунальных услуг. Субсидии на компенсацию затрат по продвижению собственных товаров, работ, услуг, на компенсацию лизинговых платежей, на возмещение части произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату процентов по кредитам, субсидии франчайзи на компенсацию затрат по приобретению оборудования, выплате вознаграждений по договору франшизы и оплате коммунальных услуг и лизинговых платежей, — заключил парламентарий.

Ранее Алексей Говырин заявил, что государство предоставляет малому и среднему бизнесу льготные условия, позволяющие получить в аренду или даже в собственность государственное или муниципальное имущество. Он пояснил, что есть соответствующие региональные льготные программы, такие как «10 гектаров под Москвой», «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль».