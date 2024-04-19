Предполагаемого убийцу мотоциклиста в Москве объявили в федеральный розыск СК: Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск по делу об убийстве в Москве

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Подозреваемый в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, вместе с ним разыскивают еще троих соучастников.

Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск, — приводит агентство ее слова.

Ранее Следков показал кадры из квартиры подозреваемого, сделанные во время обыска. Следователи обнаружили свыше 44 млн рублей и $300 тысяч. Теперь правоохранителями предстоит установить их принадлежность и дать оценку законности их получения.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, «гора денег» может иметь отношение к торговле наркотиками. Эксперт не исключил, что средства принадлежат не фигуранту, а являются «общаком».

Причиной конфликта между Аббасовым и 25-летним московским мотоциклистом стало замечание. Москвич обратил внимание на припаркованную на тротуаре у подъезда иномарку и обратился к водителю. В ответ на это тот ударил его ножом. Пострадавший вскоре потерял сознание, упал и позднее скончался в реанимации.

Во время предварительного следствия дело переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь оно рассматривается, как убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.