Предотвращены теракты в Москве и Донецке: кто их планировал, что известно

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Силовики предотвратили теракты в российской столице и Донецке. Что известно о тех, кто планировал совершить преступления, какая поступила информация от ФСБ?

Что известно о предотвращенном теракте в Москве

В Федеральной службе безопасности проинформировали об уроженце Средней Азии, который планировал нападение на столичную синагогу. По данным ведомства, он рассчитывал совершить теракт во время массового скопления людей.

Спецслужба сообщила, что иностранный гражданин у себя на родине отбывал наказание за совершение преступления общеуголовного характера. Стало известно, что в тюрьме он установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера. Сотрудникам ФСБ удалось выяснить, что под их влиянием мужчина стал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

В ноябре 2023 года после освобождения из колонии он приехал в Москву, заявила пресс-служба ФСБ. В столице иностранец провел разведку местности у одной из московских синагог. Спецслужба выяснила, что мужчина также купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества», — рассказали в спецслужбе.

Силовики заявили, что 10 апреля 2024 года «террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

Как предотвратили теракт в Донецке

Кроме того, Федеральной службой безопасности 11 апреля была пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, сообщила пресс-служба ведомства. Члены преступного сообщества хотели совершить террористический акт в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося в Донецке.

«Координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины. Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину», — говорится в сообщении спецслужбы.

По месту проживания подозреваемых обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также ручные гранаты.

Что сказал Лукашенко о плане действий после «Крокуса»

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, разговаривать надо именно с этими силами, потому что «украинцы подносили патроны», а указы давал кто-то другой.

«Чего вы будете ползать перед кем-то и просить поговорить про „Крокус“. Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», — заявил Лукашенко.

При этом президент заявил, что после случившегося разговаривать с Киевом и не придется. Если России понадобится в этом помощь, то Белоруссия не откажет, однако смысла в диалоге с Украиной Минск не видит, добавил Лукашенко.

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