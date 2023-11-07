Предложенная на замену Власову экс-депутат раскрыла, чем займется в Госдуме Кулиева рассказала о планах помочь Забайкалью после возвращения в Госдуму

Фото: t.me/Vasilina_Kulieva

Василина Кулиева

Возвращение к работе в Государственной думе — это огромная честь и колоссальная ответственность, призналась в беседе с NEWS.ru экс-депутат ГД Василина Кулиева, которой передадут мандат бывшего депутата ЛДПР Василия Власова. По словам Кулиевой, она намерена помочь в развитии ее родного Забайкальского края.

Возможность вернуться к работе в Госдуме — это огромная честь и колоссальная ответственность. Забайкалье — прекрасный, но очень сложный регион. Дефицит кадров, отток населения, слаборазвитая инфраструктура, большая доля аварийного жилья, высокая криминогенность — это те проблемы, над которыми мне предстоит работать в широком смысле, — рассказала собеседница.

Кулиева подчеркнула, что современная депутатская деятельность заключается не в громких заявлениях и пиаре, а в кропотливой работе с людьми «на земле». В том числе, продолжила она, иногда приходится решать совсем локальные задачи.

Где-то подъезд в доме совсем в плохом состоянии, а управляющая компания и местные чиновники не шевелятся. Где-то гражданин не может добиться соблюдения своего права, например на досрочную пенсию. Или ребенка в детский сад не берут, хотя это законное право. Депутат должен быть на 100% погружен в жизнь людей в своем округе, знать и мочь решать все проблемы, найти время для каждого. Вот с таким настроением я и иду в Госдуму, — добавила Кулиева.

Собеседница также обратила внимание, что ЛДПР пока не представлена в обновленном комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По мнению Кулиевой, партия просто обязана принять участие в его работе.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передать мандат Власова парламентарию от фракции седьмого созыва Кулиевой. На прошлой неделе в Госдуме проголосовали за проект постановления о досрочном прекращении полномочий Власова из-за постоянного отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.