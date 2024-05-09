Празднование 9 Мая в разных городах России В городах России прошли торжественные военные парады в честь Дня Победы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Празднование 9 Мая в Севастополе

Сегодня, 9 мая, вся Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы людей вспоминают подвиг советских солдат, одержавших победу над нацизмом. Во многих российских городах традиционно проводят парады Победы и чествуют ветеранов. Так, празднования уже прошли в Хабаровске и Чите, на Сахалине, Чукотке и Камчатке. В общей сложности парады проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

Самым масштабным на Дальнем Востоке по количеству единиц техники и участников стал парад в Хабаровске. Он начался на главной площади города имени Ленина. Группы роты почетного караула Восточного военного округа вынесли флаг России и копию Знамени Победы под музыку песни «Священная война» композитора Александра Александрова. После объезда парадных расчетов на площади появилась рота барабанщиков из Уссурийского суворовского военного училища, парадные расчеты офицеров от управления ВВО, рота почетного караула и другие подразделения. Всего участие в мероприятии приняли более 2,6 тысячи человек.

Военный парад в Чите прошел под командованием командира ракетного соединения 29-й общевойсковой армии ВВО полковника Павла Емелина. Открывали парад также с выноса государственного флага и копии Знамени Победы. Почти в каждом парадном расчете маршировали участники специальной военной операции на Украине. Почетным гостем мероприятия стал боец СВО Герой России Балдан Цыдыпов.

Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами всех войн и конфликтов, вспоминаем павших. Благодарим воинов, воюющих сейчас, волонтеров, делающих все для Победы, — заявил с трибуны глава Забайкальского края Александр Осипов.

Главный парад в честь 79-й годовщины Великой Победы проходит на Красной площади в Москве. В нем принимают участие более девяти тысяч человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация. В частности, на мероприятии присутствуют президент Таджикистана Эмомали Рахмон, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

О том, как проходит празднование Дня Победы в разных городах России, — в фотогалерее NEWS.ru.