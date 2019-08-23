https://static.news.ru/photo/ba058a18-c6a5-11e9-a701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Около 500 тысяч москвичей и гостей столицы поучаствовали в праздновании 350-летия Государственного флага России на улицах столицы.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. Праздничные мероприятия прошли по всему городу — на улицах, площадях, в скверах и парках. Центральными площадками, собравшими больше всего гостей, стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, парк «Коломенское», Екатерининский парк и сад «Эрмитаж».

В столичных парках праздник отмечался особенно широко. Так, например, в Бабушкинском парке выступили барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band, в Перовском парке состоялся театральный интерактивный флешмоб, а в парке «Фили» — гала-концерт «Филигрань-2019». Посетители ВДНХ стали свидетелями торжественного шествия участников фестиваля «Спасская башня», а в Парке ремёсел каждому желающему предложили изготовить небольшой российский флаг в технике витража или мозаики.

Как писал News.ru, на проспекте Академика Сахарова, по данным МВД, праздник отметили около 100 тысяч человек. Там состоялся масштабный флешмоб, попавший в Книгу рекордов России. Более тысячи человек растянули гигантский флаг России площадью более 2500 кв. м.