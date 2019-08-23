Около 500 тысяч москвичей и гостей столицы поучаствовали в праздновании 350-летия Государственного флага России на улицах столицы.
Об этом сообщает
В столичных парках праздник отмечался особенно широко. Так, например, в Бабушкинском парке выступили барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band, в Перовском парке состоялся театральный интерактивный флешмоб, а в парке «Фили» — гала-концерт «Филигрань-2019». Посетители ВДНХ стали свидетелями торжественного шествия участников фестиваля «Спасская башня», а в Парке ремёсел каждому желающему предложили изготовить небольшой российский флаг в технике витража или мозаики.
Как писал News.ru, на проспекте Академика Сахарова, по данным МВД, праздник отметили около 100 тысяч человек. Там состоялся масштабный флешмоб, попавший в Книгу рекордов России. Более тысячи человек растянули гигантский флаг России площадью более 2500 кв. м.