Правозащитную организацию «Зона права» исключили из реестра иноагентов Минюст РФ исключил правозащитную организацию «Зона права» из реестра иноагентов

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Министерство юстиции РФ исключило правозащитную организацию «Зона права» из реестра иноагентов, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства. Организация была признана иностранным агентом в сентябре 2021 года.

Согласно данным реестра, «Зона права» не находится в статусе иноагента с 21 июля. По информации ЕГРЮЛ, «Зона права» не ведет деятельность с 27 июня.

В начале июля сообщалось, что певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента. Минюст включил исполнительницу в реестр иноагентов в феврале 2023 года. 14 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иностранных агентов.

5 июля Минюст исключил Евразийскую антимонопольную ассоциацию из реестра иностранных агентов. Ассоциация получила статус иноагента 27 июня 2013 года. Она представляла собой сообщество юристов и экономистов из стран Евразийского континента. На данный момент сайт некоммерческой организации недоступен.