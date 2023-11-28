Правоохранители накрыли сеть управляемых с Украины нарколабораторий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские правоохранители пресекли деятельность наркогруппировки, руководство которой осуществлялось с территории Украины, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». За несколько лет была создана целая сеть нарколабораторий, которая работала в Московской, Псковской и Рязанской областях. Задержан 21 человек, в том числе 12 украинцев.

В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления, — говорится в сообщении.

Участников группировки вербовали на Украине. Впоследствии они приезжали в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и приступали к производству наркотиков. Готовый товар реализовывали путем закладок через специально созданные интернет-магазины.

Ранее три контролируемые с Украины нарколаборатории накрыли в Волгоградской области. Работавшие в них граждане России задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. Изъято около 50 кг готовых к сбыту наркотиков, прекурсоры наркотических средств, психотропные вещества, около 3000 литров химических реактивов и оборудование.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.