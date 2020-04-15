Уже третью неделю миллионы россиян коротают время в своих квартирах на самоизоляции. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина или аптеки, чтобы погулять с собакой или обратиться за медицинской помощью. Ещё можно доехать до работы, если вас не перевели на удалёнку и есть соответствующая справка. Но теперь в Москве и Подмосковье сделать это будет сложнее. С 15 апреля в столице и области вводятся специальные цифровые пропуска, без которых нельзя будет ездить на любом виде транспорта. Кому они нужны, как их получить и что будет, если этого не сделать? Всё это — в материале NEWS.ru.