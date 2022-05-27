Правительство выделит почти 1 млрд рублей на закупку госсимволики для школ Правительство РФ выделит почти 1 млрд рублей на закупку госсимволики для школ

Россия / Фото Alexander Rekun/Global Look Press

Правительство РФ выделит российским регионам порядка 1 млрд рублей на закупку государственных символов в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Данные проекта распоряжения кабмина приводит ТАСС. К государственным символам относят флаг, герб и гимн страны.

Согласно информации, содержащейся в документе, на закупку госсимволики выделят 970,92 млн рублей.

Эти средства, согласно проекту распоряжения, направят субъектам РФ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» национального проекта «Образование». Субсидии получит 31 регион. Больше всего денег выделяется Дагестану — около 107,5 млн рублей. Меньше получат также входящие в первую тройку Волгоградская область (75,9 млн) и Челябинская область (55,2 млн рублей)

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского форума «Сила в правде!» заявил, что с начала следующего учебного года в российских школах перед уроками начнут исполнять гимн и поднимать флаг России. Также, по его словам, ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По словам министра, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам Белоруссии и Украины.