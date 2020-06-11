Правительство выделит девяти регионам 26 млрд рублей на программы развития

https://static.news.ru/photo/6e1ce932-ac0c-11ea-a870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти выделят 26 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Программы рассчитаны на 3 года.

Правительство утвердило финансирование для реализации индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, — говорится в сообщении.

Денежную помощь получат Псковская область, Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, Марий Эл, Тыва, Алтай и Карелия. В министерстве напомнили, что ранее финансирование на реализацию индивидуальной программы развития было направлено в Курганскую область.

NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на поддержку уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях. Президенту представят первый доклад на эту тему до 15 июня, а затем правительство будет отчитываться по этому вопросу ежеквартально.