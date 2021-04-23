Правительство выдаст Чечне почти 4 млрд рублей

Правительство РФ выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Правительство приняло решение в соответствии со всеми расчётами, которые мы делали, о выделении Чеченской Республике средств на обеспечение бюджетной сбалансированности в размере 3,75 миллиарда рублей, — сказал он.
По словам премьера, правительство поддержит все программы развития, которые есть в регионе. Также премьер признался, что ему очень понравились объекты в Грозном, которые он посетил.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от правительства незамедлительно приступить к реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, глава государства уже обозначил ориентиры для работы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, оценил расходы бюджета на реализацию послания Путина. По его словам, потребуется около 400 млрд рублей.