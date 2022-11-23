Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияйское правительство внесло изменения в закон о праве мобилизованных и участников боевых действий на льготную пенсию. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе, в частности, перечислены периоды службы, дающие право на получение льгот.

Согласно поставновлению, к работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, приравниваются периоды прохождения военной службы по мобилизации, по контракту, начиная с 24 февраля 2022 года, а также «периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами России».

В документе отмечается, что периоды участия в спецоперации, указанные в первом и третьем случаях, исчисляются в двойном размере.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября подписал изменения в федеральный закон «О ветеранах». Отныне он устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. В этой связи добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки наряду с военнослужащими РФ.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.