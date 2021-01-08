Правительство утвердило правила мероприятий по ликвидации разливов нефти

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Кабмин России утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить прилагаемые правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Постановлением устанавливаются правила к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Также утверждаются критерии определения объектов, осуществляющих деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Кроме того, правила устанавливают порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации к действиям по локализации и ликвидации разливов. Срок действия постановления — до 1 января 2027 года.

Как сообщал NEWS.ru, на нефтяном месторождении имени Требса (Варкнавтское месторождение) в Ненецком автономном округе произошёл взрыв газа. Один человек погиб, трое пострадали.