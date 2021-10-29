Правительство утвердило меры поддержки для пострадавшего от COVID бизнеса

Правительство РФ выделит на льготные кредиты бизнесу в пострадавших от пандемии отраслях до 20 млрд рублей. Также порядка 38,5 млрд рублей направят на гранты малым и средним предприятиям. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится , что заём может быть выдан на полтора года, исходя из расчёта одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника на 12 месяцев. При этом срок погашения кредита составит 12 месяцев вместо шести месяцев, предусмотренных в настоящее время.

Важно, что в первые полгода можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга, а затем в течение 12 месяцев погашать заём равными долями, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова приводятся в постановлении.

Выдача новых кредитов пройдёт в рамках программы «ФОТ 3.0» для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики. Выделение денег начнётся 1 ноября и продлится до 30 декабря текущего года. В настоящее время меры поддержки распространяются на 17 отраслей, тогда как на первом этапе в программу было включено только 11 отраслей. По просьбе бизнеса в список включили организации дополнительного образования детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.

Ключевым условием участия в программе является сохранение 90% сотрудников компании. Соблюдение данного условия контролируется при посредничестве Федеральной налоговой службы (AYC).

Ранее правительство России, профсоюзы и работодатели поддержали предложение о предоставлении двух оплачиваемых выходных дней гражданам, привившимся от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.