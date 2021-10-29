Правительство утвердило меры поддержки для пострадавшего от COVID бизнеса

Правительство РФ выделит на льготные кредиты бизнесу в пострадавших от пандемии отраслях до 20 млрд рублей. Также порядка 38,5 млрд рублей направят на гранты малым и средним предприятиям. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе
Важно, что в первые полгода можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга, а затем в течение 12 месяцев погашать заём равными долями, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова приводятся в постановлении.
Выдача новых кредитов пройдёт в рамках программы «ФОТ 3.0» для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики. Выделение денег начнётся 1 ноября и продлится до 30 декабря текущего года. В настоящее время меры поддержки распространяются на 17 отраслей, тогда как на первом этапе в программу было включено только 11 отраслей. По просьбе бизнеса в список включили организации дополнительного образования детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.
Ключевым условием участия в программе является сохранение 90% сотрудников компании. Соблюдение данного условия контролируется при посредничестве Федеральной налоговой службы (AYC).
Ранее правительство России, профсоюзы и работодатели поддержали предложение о предоставлении двух оплачиваемых выходных дней гражданам, привившимся от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.