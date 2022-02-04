Правительство уточнило порядок расчёта оплаты за услуги ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, уточняющее порядок расчёта оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Установлен подробный порядок расчёта размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества для домов: с коллективными приборами учёта, с автоматизированными информационно-измерительными системами учёта, — говорится в сообщении.

Также, в рамках постановления, установлен последовательный порядок перерасчёта суммы к оплате для разных случаев, включая смену управляющей компании, истечение календарного года, а также платы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Ранее правительство России утвердило программу, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры в регионах за счёт средств Фонда национального благосостояния. Согласно постановлению, подписанному Мишустиным, в 2022 году на эти цели выделят 20 млрд рублей, а в течение четырёх лет — до 150 млрд рублей.