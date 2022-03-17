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Правительство России остановило строительство Северного широтного хода

10:10, 17 марта 2022
Правительство России остановило строительство Северного широтного хода Фото: unsplash.com
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В связи с ухудшением экономической ситуации правительство России  приостановило строительство Северного широтного хода (СШХ), пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина. По данным газеты, с финансированием проекта возникли сложности.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд рублей, есть и риски привлечения концессионером заёмного капитала, — сказано в сообщении

Участникам проекта — структурам ОАО «РЖД» и «Газпрома» — поручили продолжить процесс проектирования участков. В Минтранс пришло поручение по анализу грузовой базы с учётом перераспределения грузопотоков на фоне сложившейся внешнеэкономической ситуации. 

Ранее сообщалось, что правительство выделит РЖД 70,3 млрд рублей на реализацию СШХ. Деньги поступят из Фонда национального благосостояния.

Северный широтный ход — один из крупнейших в России транспортных инвестиционных проектов. Он подразумевает строительство железнодорожной магистрали на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая протяжённость железнодорожной инфраструктуры — около 700 км, с учётом подходов — 2,35 тыс. км. Сроки реализации проекта — с 2019 по 2023 год. Общая стоимость оценивается ориентировочно в 260 млрд рублей. Прогнозируемый объём перевозок — 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

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