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В Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве утверждают, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев, сообщает РИА Новости.

В подразделениях российских вооружённых сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Россия, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью...