Минфин России может ограничить крепость алкогольного мороженого Минфин РФ предложил ограничить содержание этилового спирта в мороженом

Министерство финансов России разработало проект распоряжения, ограничивающего содержание этилового спирта в мороженом, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно действующему законодательству, предельный показатель спирта в таких продуктах составляет от 7% до 10%. В ведомстве же предлагают ограничить его до 1,2%, чтобы крепость алкогольного мороженого не превышала крепость кваса.

Минфин России подготовил проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%, — говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что в настоящее время крепость алкогольного мороженого находится на том же уровне, что и крепость слабоалкогольных напитков. При этом распространение такого десерта не ограничено, так как алкогольное морожено входит в перечень товаров-исключений. Это позволяет продавать мороженое с этиловым спиртом в парках и вблизи детских учреждений.

Как сообщалось ранее, к предстоящему Новому году цены на отечественные алкогольные напитки в России могут снизиться. Эксперты предполагают, что цены на такую продукцию упадут примерно на 10%, так как в стране сформированы достаточные запасы спиртного.