Правительство РФ утвердило список экономически значимых организаций В перечень экономически значимых организаций РФ вошли шесть компаний

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press/Global Look Press

Правительство России утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении агентства. В список ЭЗО могут войти российские хозяйственные общества, имеющие существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Их перечень создает кабмин.

Для попадания в него они должны соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более четырех тысяч сотрудников, — проинформировало агентство.

В правительственный список вошли: АО «АБ Холдинг» (структура, контролирующая Альфа-Банк), ООО «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «АльфаСтрахования»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (российская холдинговая структура X5), АО «Акрон Групп» (входит в число основных акционеров «Акрон»), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса») и ООО «Разрез Аршановский».

Принятый в сентябре 2023 года закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» дал акционерам, контролирующим ЭЗО, права на перевод в российскую юрисдикцию акций и долей, принадлежащих западным инвесторам из недружественных стран. Пока они не могут воспользоваться новыми возможностями из-за антироссийских санкций.

Россия по итогам 2023 года опередила все страны G7 по темпам роста экономики, заявлял президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, РФ стала крупнейшей экономикой Европы по ВВП.