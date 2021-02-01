Правительство РФ предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Проходить биометрический и медицинский контроль всем мигрантам, прибывающим в РФ из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, предложило правительство. В понедельник, 1 февраля, соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Госдумы.
По данным РБК, в документе речь идёт в первую очередь о представителях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих в Россию на заработки.
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Предполагается, что в настоящее время контроль за здоровьем мигрантов осуществляется фрагментарно, что создаёт дополнительные риски для распространения на территории РФ инфекционных заболеваний. Кроме того, отсутствие биометрических данных снижает эффективность розыска преступников и террористов.
В этой связи приезжающих в Россию на 90 и более дней граждан из ЕАЭС и других стран предполагается обязать проходить медобследование и сдавать биометрические данные в течение одного месяца со дня прибытия. Процедура будет распространяться на лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
К сбору данных планируется подключить МВД и некую неназванную уполномоченную организацию.
Ранее NEWS.ru писал, что МВД призвали уточнить порядок введения реестров иностранных работников. По мнению некоторых экспертов, введение новых электронных реестров иностранных работников и работодателей в РФ может поставить под угрозу процесс легализации мигрантов.