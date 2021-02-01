Правительство РФ предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

https://static.news.ru/photo/bbfc2a2a-3f2c-11ea-ba03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Hart/imageBROKER.com/Global Look Press

Проходить биометрический и медицинский контроль всем мигрантам, прибывающим в РФ из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, предложило правительство. В понедельник, 1 февраля, соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Госдумы.

По данным РБК, в документе речь идёт в первую очередь о представителях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих в Россию на заработки.

Документ предполагает внесение изменений в федеральные законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». По мнению авторов проекта, необходимо выработать механизмы, которые смогут обеспечивать необходимый контроль за иностранным гражданами, временно находящимися на территории нашей страны.

Предполагается, что в настоящее время контроль за здоровьем мигрантов осуществляется фрагментарно, что создаёт дополнительные риски для распространения на территории РФ инфекционных заболеваний. Кроме того, отсутствие биометрических данных снижает эффективность розыска преступников и террористов.

В этой связи приезжающих в Россию на 90 и более дней граждан из ЕАЭС и других стран предполагается обязать проходить медобследование и сдавать биометрические данные в течение одного месяца со дня прибытия. Процедура будет распространяться на лиц в возрасте от 18 до 65 лет.

К сбору данных планируется подключить МВД и некую неназванную уполномоченную организацию.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД призвали уточнить порядок введения реестров иностранных работников. По мнению некоторых экспертов, введение новых электронных реестров иностранных работников и работодателей в РФ может поставить под угрозу процесс легализации мигрантов.