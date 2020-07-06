Правительство РФ поддержало запрет на двойное гражданство послов

https://static.news.ru/photo/1e2cd1e4-c01b-11ea-a492-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому послам и постоянным представителям РФ в международных организациях запрещается иметь двойное гражданство и вид на жительство в других странах.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли законопроект в Госдуму 28 февраля. Согласно инициативе, требование об отсутствии у послов и постпредов гражданства иностранного государства или ВНЖ, а также прочих документов, разрешающих постоянное проживание в той или иной стране, становится обязательным, передаёт ТАСС. Главам посольств предполагается запретить приобретать гражданство или ВНЖ другой страны в период действия их полномочий.

В проекте отзыва уточняется, что изменения обусловлены принятием поправок в Конституцию РФ. Согласно новым положениям Основного закона, ранее вступившим в силу, отдельным категориям должностных лиц запрещается иметь иностранное гражданство, ВНЖ в другой стране, хранить в иностранных банках вклады, наличные деньги и ценности.

Ранее данный законопроект получил одобрение профильного комитета Госдумы по международным делам.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ опубликовало обновлённый текст Конституции РФ. Так, Основной закон запрещает избирать президентом гражданина РФ, который имеет или имел гражданство другой страны или вид на жительство в ней. Это ограничение относится к сенаторам, депутатам, высшим должностным лицам регионов, руководителям федеральных госорганов, уполномоченному по правам человека, судьям, прокурорам и так далее.