Правительство РФ поддержало штрафы за невыполнение закона «о приземлении»

Законопроект об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний, не исполняющих нормы закона «о приземлении» поддержало правительство РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» 10 марта. В нём предполагается, в частности, взимать штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за работы компаний в России без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.

Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает, — говорится в отзыве кабмина.

Закон о «приземлении» зарубежных IT-гигантов вступил в силу с 1 января 2022 года. Согласно данному закону, крупные иностранные компании должны создать в россии свой филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо. Данный закон применяется к компаниям с суточной аудиторией более 500 тысяч отечественных пользователей. Созданные филиалы должны в полном объёме представлять интересы головных компаний и представлять собой главный канал взаимодействия с российскими регуляторами.

Первыми российские представительства открыли американская компания Apple и стриминговый сервис Spotify. еобходимые документы в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса запустил TikTok.