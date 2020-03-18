https://static.news.ru/photo/004357e4-69b2-11ea-9175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Global Look Press

Распространение коронавируса нового типа в мире является одним из крупнейших кризисов за последние 50 лет, говорится в сообщении кабмина.

Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет, — подчёркивается в опубликованном на сайте правительства документе.

Отмечается, что Россия обладает необходимыми для оперативного реагирования на угрозу распространения ресурсами, что позволило сдерживать ситуацию с заболеваемостью в стране и выиграть уже более двух месяцев.

На данный момент готовы к применению более 40 тысяч аппаратов ИВЛ, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), выделены средства на дополнительные закупки такой медтехники. Развёрнуто более 55 тысяч инфекционных коек, создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты, готовы оказывать помощь 6 тысяч инфекционистов, 2 тысячи пульмонологов и более 18 тысяч медсестёр, уведомляет правительство.

Как писал NEWS.ru ранее, в России могут быть усилены ограничительные меры в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 марта сообщили представители правительства страны. Отмечается, что ограничительные меры могут коснуться массовых спортивных и культурных мероприятий. Также будут проводиться противоэпидемические меры, включающие в себя дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников.