Правительство разработало программу репатриации IT-специалистов

В России готовится новая программа репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения​​​. По информации издания, в российские ведомства обращаются россияне из-за рубежа, где допускается проявление давления на русских. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России, сообщают авторы материала.

В России готовится новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на историческую родину, — сказано в статье.

В Минпромторге заявили, что обсуждается развитие действующей программы репатриации для привлечения высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Речь идёт о компенсации стоимости переезда, выплате пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иных социальных льготах, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что согласно информации федерального портала проектов нормативных правовых актов, Минздрав РФ может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. Отмечается, что новая мера позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке.