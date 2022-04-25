Правительство потратит 120 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство России дополнительно выделило 120 млрд рублей на ремонт и строительство дорог, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. По его словам, деньги, в частности, пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс, в том числе на маршруте Европа — Западный Китай, а также на Золотом кольце.

По поручению президента [России Владимира Путина] мы выделили дополнительно 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Из них большую часть — 86 млрд — получат 63 субъекта Российской Федерации и направят их на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тысячи километров региональных дорог, — пояснил Мишустин.

По его словам, ещё 34 млрд рублей пойдут на реконструкцию, строительство и ремонт крупных трасс, в частности Золотого кольца, а также на маршруте Европа — Западный Китай, который пройдёт через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск.

Мишустин добавил, что выделенные средства будут задействованы для формирования объездных дорог, которые позволят вывести грузовой трафик из городов, освободив их от пробок. Также при необходимости будут построены переезды через железнодорожные пути и расширены узкие места, мешающие движению.

28 марта президент России Владимир Путин поручил выделить в 2022 году не менее 120 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в регионах. Поручение было адресовано кабмину по результатам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 марта.

В 2022–2024 годы кабмин планирует потратить 1,3 трлн рублей на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году на ремонт и строительство дорог будет выделено 331,7 млрд рублей. В последующие два года — 445,8 млрд и 544,7 млрд соответственно.