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Правительство подготовило постановление о выплатах медикам в праздники

13:15, 24 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин постановил удвоить выплаты для врачей и медперсонала, которые будут работать с пациентами с COVID-19 в новогодние праздники. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников. Правительством подготовлено соответствующее постановление, — сказал Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

Повышенные выплаты врачи и медсёстры получат уже в январе.

Президент ранее напомнил, что в Трудовом кодексе РФ прописан норматив о двойной оплате труда при работе в выходные и праздничные дни, однако эта норма юридически не распространяется на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. 

Кабмин РФ выделит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль, сообщал NEWS.ru. 

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