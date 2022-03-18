Правительство открыло официальную группу в «Одноклассниках»

Правительство Российской Федерации приняло решение о создании официальной группы в соцсети «Одноклассники», говорится в сообщении на официальном сайте кабмина. Отмечается, что это сделано для того, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из социальных сетей, имели доступ к информации «из первых рук» и в доступном формате.

В группе «Правительство России» в «Одноклассниках» будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, размещаться отчёты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей, — говорится в релизе.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков заявил, что в соцсетях много информации, в правдивости которой пользователь может усомниться, а из созданной группы «Правительство России» подписчики смогут получить достоверную информацию о принимаемых кабмином решениях и мерах.

Пресс-служба «Одноклассников» сообщила, что в соцсети зафиксировали рекордный приток пользователей и расширили возможности для новых участников. Для этого регистрация и авторизация сделаны максимально удобными — теперь можно зайти в аккаунт через Яндекс ID, а всего доступно шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.

В Роскомнадзоре выразили надежду, что российские пользователи смогут быстро освоить «Одноклассники» и VK в связи с блокировкой Instagram. Она же, исходя из позиции ведомства, нужна для обеспечения психологического здоровья граждан России.