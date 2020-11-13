Правительство одобрило изменения в законы о кооперативах

https://static.news.ru/photo/f2ff21f8-2680-11eb-b880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство РФ одобрило упрощённую процедуру создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ „О сельскохозяйственной кооперации“ и ФЗ „О производственных кооперативах“» и внести его в Госдуму в установленном порядке, — говорится в сообщении правительства.

Законопроект создан для уточнения вопросов кооперативного управления, он упрощает процедуру создания кооперативов сельхозтоваропроизводителями, не являющимися юрлицами, исключает неправомерную деятельность ревизионных союзов сельхозкооперативов, исключённых из числа членов саморегулируемой организации, а также позволяет организовать в кооперативе процедуру внутреннего контроля, в том числе в вопросах формирования имущественной базы.

Как писал NEWS.ru, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в 2019 году оказала консолидированную финподдержку сельскохозяйственным кооперативам (СХК) на сумму 25,1 млрд рублей, что на 23% выше объёма оказанной помощи годом ранее.

По данным Единого реестра МСП, в России на 1 января 2020 года насчитывалось 9,9 тыс. СХК, их них 5,1 тыс. — сельхозпотребкооперативы (СПоК) и 4,8 тыс. — производственные (СПК). При этом в 2018 году было создано 739 сельхозкооперативов, в 2019 году — 902.

Сельхозкооперативы объединяют фермеров и людей, занятых личным подсобным хозяйством. Организация создаётся на добровольных началах и позволяет производителям конкурировать на агрорынках.