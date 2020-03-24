Правительство в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции выделит Министерству обороны 8,8 млрд рублей. Деньги из резервного фонда будут направлены на строительство модульных инфекционных центров.
В общей сложности предполагается возвести 16 медучреждений из быстровозводимых конструкций, сказано в опубликованном на портале правовой информации распоряжении. В документе отмечается, что средства будут выделены в рамках государственного оборонного заказа.
По состоянию на 24 марта специальные отделения для лечения инфицированных коронавирусом подготовлены в 32 госпиталях Минобороны.
Ранее NEWS.ru писал, что в нескольких регионах России зафиксировано сокращение числа доноров крови. Активность населения снизилась из-за страхов заражения, которые есть у некоторых людей. Вместе с тем дефицита крови пока не наблюдается.
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