https://static.news.ru/photo/d5eaff46-6db3-11ea-8117-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Правительство в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции выделит Министерству обороны 8,8 млрд рублей. Деньги из резервного фонда будут направлены на строительство модульных инфекционных центров.

В общей сложности предполагается возвести 16 медучреждений из быстровозводимых конструкций, сказано в опубликованном на портале правовой информации распоряжении. В документе отмечается, что средства будут выделены в рамках государственного оборонного заказа.

По состоянию на 24 марта специальные отделения для лечения инфицированных коронавирусом подготовлены в 32 госпиталях Минобороны.

Ранее NEWS.ru писал, что в нескольких регионах России зафиксировано сокращение числа доноров крови. Активность населения снизилась из-за страхов заражения, которые есть у некоторых людей. Вместе с тем дефицита крови пока не наблюдается.