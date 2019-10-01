https://static.news.ru/photo/50759bb6-e436-11e9-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Иностранцам, желающим стать гражданами России, правительство РФ планирует разрешить не отказываться от прежнего гражданства. Эта мера должна повысить привлекательность российского паспорта.

В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации, — цитирует РБК прогноз, подготовленный Минэкономразвития и одобренный правительством.

В настоящее время, чтобы получить российский паспорт, иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства. Отказ необязателен при получении гражданства в упрощённом порядке, например, если один из родителей имеет российское гражданство и живёт в России.

В Минэкономразвития рассчитывают повышением миграционной привлекательности России перекрыть естественную убыль населения. По их подсчётам, в 2020 году миграционный прирост должен составить 441 тысячу человек — на 49% больше, чем в 2019 году.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин намерен внести изменения в перечень обстоятельств, которые позволяют главе государства рассмотреть вопрос о приёме в гражданство РФ иностранных граждан. В частности, подать заявление на получение российского паспорта смогут приезжие, участвовавшие в международных или вооружённых конфликтах, а также совершавшие террористические акты. Указ предлагает исключить из статьи 16 Федерального закона «О гражданстве РФ» обстоятельства, которые исключают саму возможность рассмотрения вопроса лидером.