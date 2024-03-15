Правда о Майдане, новая книга, Крымская весна: как живет Наталья Поклонская

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Наталья Поклонская

Недавно экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела встречу со студентами университета МФЮА на тему Крымской весны. Как сейчас живет Поклонская, какую правду она рассказала о Майдане, что за книгу выпустила?

Чем сейчас занимается Поклонская

13 марта Поклонская, которая сейчас занимает должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова, встретилась со студентами Московского финансово-юридического университета. Темой мероприятия стали события весны 2014 года в Крыму.

«Наталья Владимировна рассказала о событиях тех дней, свои воспоминания, а также ответила на провокационные вопросы студентов университета», — отмечается в публикации фан-сообщества Поклонской в социальной сети «ВКонтакте».

В Telegram-канале советник генпрокурора сообщила, что подарила свою новую книгу под названием «Мысли вслух» студентам, которые задали «самые провокационные вопросы».

«Вчера провела встречу со студентами университета МФЮА на тему Крымской весны и ребятам, кто смог задать самый провокационный вопрос, подарила свою новую книгу!» — написала Поклонская 14 марта.

О выходе новой книги Поклонской сообщалось в ее фан-сообществе в соцсети «ВКонтакте» 29 февраля. Сейчас «Мысли вслух» можно приобрести на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

«Мои „Мысли вслух“ — это обычные размышления и желание поделиться с вами информацией, простой и интересной, может быть, с ее помощью кому-то удастся найти истину», — приводятся в описании книги слова ее автора.

Какую причину трагедии украинского Майдана раскрыла Поклонская

1 декабря прошлого года Поклонская в своем Telegram-канале решила поделиться воспоминаниями о событиях 10-летней давности в Киеве. По словам экс-прокурора Крыма, одной из причин трагедии Майдана стал обман, который находился в «фатальной» стадии и оказал плачевное влияние на украинских граждан.

«Одной из причин трагедии, случившейся 10 лет назад в Киеве, является обман. Утром 1 декабря 2013 года Украина была погружена в очередную фатальную стадию обмана и перешла из пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей», — написала Поклонская.

Украинцам пришлось делать выбор между тем, считать ли произошедшее «государственным переворотом», как это трактовали прежние власти страны, или принять случившееся в качестве «революции достоинства», следуя политике новых лидеров, отметила Наталья. В итоге сторонники первого варианта оказались в ряду «предателей», а выбравшие второй стали «патриотами», подчеркивалось в публикации советника генпрокурора РФ.

Так, Украину разделили на два лагеря, констатировала Поклонская. Следствием этого она назвала ненависть сограждан друг к другу, которая привела к «трагедии, страшнее не придумаешь».

При этом правда, по мнению Поклонской, заключается в том, что все люди разные, «но в этом и есть наша уникальность». Ненависть же она назвала «обманом» и «инструментом для манипуляции», заявив, что «нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не обмануться».

К этой публикации Поклонская также прикрепила свое фото.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Наталья Поклонская

Какие должности занимала Поклонская

В 2014 году Поклонская заняла пост прокурора Крыма, когда полуостров по итогам референдума вошел в состав РФ. Спустя два года приказом президента России Владимира Путина ее освободили от этой должности.

С 2016 по 2021 год она была депутатом Госдумы. В 2016–2019 годах Поклонская занимала должности зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции и председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2018 году комиссию упразднили.

С 13 октября 2019 года по 2 февраля 2022-го она работала на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде. С 2 февраля по 13 июня 2022 года занимала должность замглавы Россотрудничества.

14 июня 2022 года в своем Telegram-канале Поклонская сообщила, что получила назначение на должность советника генпрокурора РФ, в связи с чем прекращает публичную деятельность и ведение микроблога.

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