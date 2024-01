О сбитии российских воздушных судов 14 января заявили народные депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Федиенко и Юрий Мысягин, передает Telegram-канал «Политика страны». По словам нардепов, речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике Ил-22.

«Украинские паблики пишут об ударе по двум российским самолетам в районе Азовского моря. О том же сообщили нардепы от „Слуги народа“ Александр Федиенко и Юрий Мысягин. Они утверждают, что подбиты самолет радиоразведки А-50 и бомбардировщик Ил-22. Первый из них, как пишут депутаты, сбит, второй исчез с радаров после снижения в районе Керчи», — отмечается в публикации «Политики страны».

Также о возможном крушении российских самолетов сообщил 14 января комитет Верховной рады Украины по нацбезопасности. При этом ВСУ эти данные не подтверждают.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами.

«Нет, информации нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он также порекомендовал представителям СМИ уточнить информацию о возможном крушении российских самолетов в Минобороны РФ.

«Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — добавил Песков.

Согласно данным военного эксперта Бориса Рожина, информация украинской стороны о сбитом Ил-22 — фейк. По его словам, известно о приземлении борта.

«По Ил-22 еще ночью было известно, что борт сел и заявления про уничтоженный Ил-22 от противника — заведомый фейк», — пишет Рожин в своем Telegram-канале 15 января.

Что касается А-50, отмечает военный эксперт, достоверных сведений о возможном инциденте не поступало ни от Минобороны России, ни от ВСУ.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

А-50