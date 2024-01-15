Правда ли, что ВСУ сбили российские самолеты А-50, Ил-22 над Азовским морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А-50

На Украине утверждают о двух сбитых российских самолетах в районе Азовского моря. Что об этом известно 15 января, достоверна ли информация или это фейк? Какие заявления по этому поводу сделал Кремль?

Что заявили на Украине о возможном крушении самолетов А-50 и Ил-22

О сбитии российских воздушных судов 14 января заявили народные депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Федиенко и Юрий Мысягин, передает Telegram-канал «Политика страны». По словам нардепов, речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике Ил-22.

«Украинские паблики пишут об ударе по двум российским самолетам в районе Азовского моря. О том же сообщили нардепы от „Слуги народа“ Александр Федиенко и Юрий Мысягин. Они утверждают, что подбиты самолет радиоразведки А-50 и бомбардировщик Ил-22. Первый из них, как пишут депутаты, сбит, второй исчез с радаров после снижения в районе Керчи», — отмечается в публикации «Политики страны».

Также о возможном крушении российских самолетов сообщил 14 января комитет Верховной рады Украины по нацбезопасности. При этом ВСУ эти данные не подтверждают.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ил-22

Что заявили в России о возможном крушении А-50 и Ил-22

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами.

«Нет, информации нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он также порекомендовал представителям СМИ уточнить информацию о возможном крушении российских самолетов в Минобороны РФ.

«Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — добавил Песков.

Согласно данным военного эксперта Бориса Рожина, информация украинской стороны о сбитом Ил-22 — фейк. По его словам, известно о приземлении борта.

«По Ил-22 еще ночью было известно, что борт сел и заявления про уничтоженный Ил-22 от противника — заведомый фейк», — пишет Рожин в своем Telegram-канале 15 января.

Что касается А-50, отмечает военный эксперт, достоверных сведений о возможном инциденте не поступало ни от Минобороны России, ни от ВСУ.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press А-50

«По А-50 достоверной информации о МО РФ не поступало, так же, как нет каких-либо данных объективного контроля от противника», — отмечает Рожин.

Telegram-канал «Военное обозрение» подтверждает информацию Рожина о том, что Ил-22 совершил посадку на одном их аэродромов, а по А-50 сведений нет.

«В Сети распространяется информация о подбитых над Азовском морем Ил-18/22 и А-50 ВС РФ. Некоторые источники подтверждают инцидент с Ил-22, который в итоге сел на одном из гражданских аэродромов. По А-50 ничего не известно. Официальных подтверждений или иных косвенных свидетельств в пользу этой информации нет», — подчеркивается в публикации «Военного обозрения».

Telegram-канал WarGonzo и военкор Юрий Подоляка предположили, что информация о сбитом А-50 может быть достоверной.

Официального подтверждения от Минобороны РФ по поводу инцидентов с Ил-22 и А-50 не поступало. Ведомство информацию не комментировало.

Почему информация о сбитых Ил-22 и А-50 может быть фейком

Telegram-канал «Рыбарь» отмечает, что версия украинской стороны о сбитых российских самолетах вызывает множество вопросов. В частности, киевские СМИ в качестве подтверждения инцидента с Ил-22 стали распространять аудиозапись, на которой, как утверждают на Украине, экипаж бомбардировщика запрашивает экстренную посадку.

Как подчеркивает «Рыбарь», сомнительным кажется тот факт, что эфир пилотов российского самолета был открытым. Также есть и другие моменты, которые свидетельствуют в пользу того, что сообщения Киева — это фейк.

«Почему эфир летчиков уцелевшего Ил-22 открытый и пишется всеми, кому не лень? Если это была работа украинских ПВО, то куда подогнали пусковые установки, что Азовское море оказалось в зоне поражения? Если это была работа истребительной авиации, то чем на такие расстояния работали и кто? Одни вопросы без ответов», — пишет Telegram-канал.

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