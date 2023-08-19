Правда ли, что в сентябре неработающим россиянам проиндексируют пенсию

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В России с 1 сентября не будет индексации пенсий на федеральном уровне, однако часть россиян может рассчитывать на увеличение выплат, заявила профессор Юлия Финогенова. О какой категории граждан идет речь?

По словам Финогеновой, повышение выплат коснется тех, кто официально уволился с работы в августе. Специалист обратила внимание, что речь не идет о мгновенной индексации — увеличенная пенсия может поступить на счет спустя несколько месяцев, так как четкого регламента в этом вопросе нет. Однако сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца.

На индексацию могут рассчитывать граждане, которым в сентябре исполнится 80 лет. Их фиксированная часть выплат увеличится в два раза, то есть до 15 134 рублей. В этом случае набавка пройдет автоматически.

Помимо этого, перерасчет коснется граждан, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Однако новые выплаты они смогут получить не ранее октября.

Какие изменения для пенсионеров предлагали ранее

ЛДПР 7 августа предложила на законодательном уровне увеличить выплаты пенсионерам, занятым в области социального обслуживания, заявил заместитель председателя фракции в Госдуме Ярослав Нилов. По его данным, документ уже отправлен на рассмотрение в правительство.

«Представили на рассмотрение законопроект об индексации пенсий для тех пенсионеров, кто трудится в государственных учреждениях в сферах образования, медицины и социального обеспечения, начиная с 1 января 2024 года», — отметил депутат.

В августе накопительные пенсии россиян будут увеличены на 9,83%, сообщили в Социальном фонде. Речь идет о 103 тысячах граждан. В фонде подчеркнули, что увеличение пособий является результатом работы управляющих компаний по инвестированию средств. Таким образом, повышение коснется тех людей, которые ранее пришили в Социальный (Пенсионный) фонд и написали заявление об инвестировании своей пенсии управляющими компаниями. В настоящее время средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тысячи рублей в месяц. То есть человек с таким размером пенсии получит прибавку всего в 108 рублей.

Как будет индексироваться пенсия в ближайшие годы

По проекту бюджета Социального фонда (бывший ПФР) на 2024–2025 годы предусмотрено несколько индексаций страховых (обычных) пенсий по старости для неработающих пенсионеров. В 2024 году ожидается только одна индексация. Однако затем ее планируют делать дважды в год.

1 января 2024 года ожидается индексация на 5,3% (в итоге среднегодовой размер пенсии составит 22 772 рублей).

С 1 февраля 2025 года запланирована индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовая пенсия дойдет до 24 120 рублей).

С 1 февраля 2026 года пройдет индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (рост до 25 690 рублей).

Первая индексация (с 1 февраля) осуществляется по прогнозируемому уровню инфляции, а вторая (с 1 апреля) — по уровню роста доходов Социального фонда. Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам каждого года около 4%.

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