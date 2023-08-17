Правда ли, что в России семьи с детьми освободят от выплаты кредитов

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением снять обязательства по выплате кредитов для семей с детьми. Смогут ли россияне списать все долги?

Что известно о возможной кредитной амнистии в России

Парламентарий отметила, что семьи с детьми — это около 80% из числа бедных россиян, поэтому данный слой населения требует повышенных мер государственной поддержки.

«В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например, при ликвидации организации, в которой работал заемщик», — заявила Лантратова.

Депутат обратила внимание, что задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, а уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%. По ее мнению, в сочетании со стагнацией реальных доходов и инфляцией финансовое положение граждан может быть ослаблено.

Перечень обстоятельств, по которым семьям с детьми будут предоставлять кредитную амнистию, Яна Лантратова предложила определить правительству.

Инициативу депутата поддержал член президентского совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Я с этим предложением согласен. Мы должны защитить семьи с детьми и не допустить, чтобы они скатывались в нищету и к банкротству. Однако, по моему мнению, эта инициатива нуждается в проработке, чтобы не было злоупотреблений и люди не начали брать кредиты ради этой амнистии», — заявил он «Известиям».

Как еще в России хотят помогать семьям с детьми

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок его исполнения — 1 сентября 2023 года.

«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление кредитных каникул) на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», — говорится в поручении.

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, направленный на учет доходов и расходов семей с детьми при распределении государственной социальной помощи, сообщают «Известия». При его принятии родители, выплачивающие ипотеку и оплачивающие обучение наследников в колледжах и вузах, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Документ планируется направить на заключение в правительство России 16 августа.

«Сейчас пособия назначаются только малообеспеченным семьям исходя из ежемесячных поступлений денег. Но часто бывает, что большая часть семейного бюджета уходит на выплату ипотеки на единственное жилье или оплату обучения детей. Очевидно, что меры поддержки должны учитывать реальное положение дел, а не опираться на бездушные бумажки», — заявили в ЛДПР.

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о праве родителей блокировать решение руководства учреждения о введении школьной формы, на приобретение которой требуются большие расходы.

«Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители как основные заинтересованные стороны имели возможность активного участия в этом процессе», — сообщили парламентарии.

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