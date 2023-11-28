Правда ли, что в Авдеевке захвачены американские бойцы ЧВК «Моцарт»

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ

Пока Минобороны России официально эту информацию не подтверждает. Но, по сообщению Telegram-канала «Это еще не конец», наши солдаты взяли в плен в Авдеевке двух американских наемников, прилетевших поохотиться на русских. И не просто наемников, а инструкторов американской ЧВК «Моцарт».

Какая нынче музыка

В свое время немало было разговоров о том, что появление на украинском фронте американских боевиков из ЧВК рассматривали в качестве ответа на успешные действия наших бойцов из «Вагнера». Американцы не просто стали массово прибывать на Украину в качестве инструкторов, но и формировать из своих «гиен войны» заградительные отряды.

Более того, самоназвание американской ЧВК выглядело некоей пародией. У русских — «Вагнер», а мы будем именоваться «Моцарт». Хотя в январе распространялась информация, что все наемники этой ЧВК покинули Украину. Но где правда, а где чистой воды дезинформация, определить бывает трудно.

О «Моцарте» активно писали западные медиа, печатали интервью с анонимные наемниками. Словом, факт присутствия на Украине американских наемников был косвенно не раз подтвержден. Правда, каких-то особых подвигов за ними не числилось, скорее американцы присутствовали лишь в качестве инструкторов.

По той информации, которая сейчас получила распространение, наемников взяли с прострелянными ногами. Причем сделали это якобы их украинские подопечные, видимо, отрастившие на заокеанских профессионалов войны огромный зуб.

Ситуация с пленными сейчас другая

Мы же помним, как в самом начале нашей СВО украинских пленных просто отпускали домой под обещание больше не воевать. Тогда еще были иллюзии, что с противником можно будет договориться. Но даже приговоренный к смерти английский наемник Шон Пиннер, которого вместе с еще двумя боевиками помиловали и даже на личном самолете Романа Абрамовича доставили домой, вернулся опять на Украину и продолжил воевать.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований

Но с тех пор у наших политиков иллюзий относительно благотворного влияния жестов доброй воли на отношения с коллективным Западом и их киевскими подопечными сильно поубавилось.

Ценнейшие трофеи

Понятно, что если информация о двух членах «Моцарта», попавших к нам в плен, верна, то и сейчас возможны варианты. Конечно, можно опять провести закулисные переговоры и тихо договориться с американцами об отправке раненых на далекую родину в обмен на некие уступки. Но уж очень показательны итоги всех предыдущих подобных попыток. Каких-то ответных заметных конструктивных жестов отмечено не было. Но эти ребятки — не чересчур любопытный журналист Гершкович. Их можно обменять на самых секретных штатовских узников.

А можно провести яркую пиар-кампанию. И показать американскому обществу, что Америка по уши втянута в украинский конфликт. И не только деньгами. А это уже будет мощный удар по репутации как самого президента США Джо Байдена, так и по репутации окружающих его сенатских «ястребов».

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