Правда ли, что срочников отправят в зону СВО и на новые территории РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию. Минобороны РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию. Могут ли отправить срочников в зону СВО?

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что всех призывников отправят служить в соединения и воинские части на территории России.

Треть срочников в ходе осенней кампании направят в учебные соединения для получения военно-учетных специальностей, также за счет них будут скомплектованы научно-производственные подразделения и спортивные роты.

Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Срок срочной службы составит 12 месяцев.

Отправят ли срочников в зону СВО

По словам Цимлянского, призывников не будут направлять для участия в спецоперации на Украине. Также они не будут служить в новых регионах России. По его словам, на настоящий момент контрактников и добровольцев для выполнения задач СВО достаточно.

Контр-адмирал уточнил, что по окончании срока службы по призыву военнослужащих своевременно уволят и отправят к местам проживания.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в интервью NEWS.ru сообщил, что срочники не имеют достаточного уровня подготовки для участия в СВО, поэтому не будут задействованы в спецоперации.

«Речь идет об отправке в зону СВО и о выполнении боевых задач подготовленными бойцами. Ими сейчас являются только контрактники, прошедшие срочную службу и получившие дополнительную спецподготовку. Они способны с гарантией выполнять боевые задачи и не быть пушечным мясом», — объяснил Липовой.

По словам генерал-майора, на протяжении года основной задачей призывников будет «выполнение внутренних функций и получение первоначальных навыков военного дела».

«И на этом все заканчивается. Но, опять же, переход на срок службы в один год — это была величайшая ошибка, допущенная руководством страны и Госдумой в угоду либеральным взглядам», — считает Герой РФ.

Какие действуют правила осеннего призыва в 2023 году

Молодые люди в рамках осеннего призыва получат повестку в письменной форме. Некоторым может быть отправлен электронный вариант извещения, но он будет продублирован бумажным вариантом.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратил внимание, что закон о повышении призывного возраста до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года, а «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают и будут зачислены в запас».

За неявку в военкомат без уважительной причины грозит штраф до 30 тысяч рублей. Если россиянин не сообщил в комиссариат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или переезде на новое место жительства, с него могут взыскать до 5 тысяч рублей.

Штраф до 20 тысяч рублей грозит призывникам, которые не сообщили о выезде с места жительства на время проведения призыва.

С 1 октября в России вступает в силу закон, который вводит штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военкоматам в информировании сотрудников о необходимости явки в комиссариат. За неисполнение указа должностным лицам грозит взыскание до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

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