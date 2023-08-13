Правда ли, что сближение РФ и Ливана опасно для США: зачем это нужно Москве

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ливан, Бейрут

Сближение России и Ливана может поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, считает обозреватель газеты Newsweek Том О’Коннор. Как Москва сотрудничает с Бейрутом и почему это не нравится американцам?

«В то время как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам», — отметил О’Коннор.

По его словам, Москва активно вкладывает средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. Колумнист отметил, что некоторые молодые люди из Ливана уже перебрались в Россию в рамках осуществления этих проектов.

Обозреватель также обратил внимание, что Москву, помимо прочего, интересует и безопасность региона. О’Коннор добавил, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником Кремля.

«Российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов», — рассказал журналистам эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и преподаватель МГИМО Игорь Матвеев.

Как развиваются отношения между Россией и Ливаном

В Москве 31 января 2023 года состоялась премьера первого в истории российско-ливанского фильма «Гнев», который вышел в прокат 2 февраля. Режиссером картины выступила Мария Иванова Сурае, автор многих документальных картин о Ближнем Востоке. Пресс-конференцию, посвященную показу ленты, посетил посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар. Он заявил, что Россия является великой державой и страной больших возможностей в политике, экономике и культуре.

«Я бы сказал, что это большая честь — представлять страну в такой великой державе. Потому что Россия — это действительно страна больших возможностей и в политике, и в экономике, и в культуре», — отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Посол подчеркнул, что культура играет очень важную роль в сближении народов. Бу Нассар обратил внимание, что он и правительство Ливана работают над тем, чтобы перенести «культурное сотрудничество с Россией на такой же уровень, на котором находятся политические связи РФ и Ливана».

Дипломат также рассказал, что идет работа над запуском прямого авиасообщения между двумя государствами, которое было прервано из-за санкций. По словам посла, в Бейрут россияне могут добраться только стыковочными рейсами с пересадкой в Стамбуле, ОАЭ, Катаре или Бахрейне.

«У нас очень много общих ценностей, традиций между двумя странами. Имею в виду, гостеприимство, наши культурные особенности, а также искусство и многое другое. Поэтому уверен, что российским туристам очень понравится в Ливане, поскольку Ливан хоть и маленькая, но очень богатая своим разнообразием страна. У нас нет пустынь, но есть горы, горнолыжные курорты, отличные пляжи», — добавил Бу Нассар.

Исполняющий обязанности министра культуры Ливана Мухаммед Висам аль-Муртада 19 июня заявил, что Ливан хочет составить с Россией план действий по активизации сотрудничества в сфере культуры между Бейрутом и Москвой.

«У нас есть меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры Ливана и России. Сегодня мы находимся в процессе подписания исполнительного плана действий по программе этого сотрудничества для его активизации, развития и продвижения», — сказал РИА Новости аль-Муртада, прибывший с визитом в Москву.

По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Ливанской Республики на 2023–2026 годы.

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