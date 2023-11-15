Правда ли, что россиянам вручили повестки в ресторане: отправят ли на СВО В Воронеже гостям ресторана азербайджанской кухни вручили повестки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Порядка 50 посетителей получили повестки в военкомат в одном из ресторанов Воронежа, сообщают телеканалы «Вести Воронеж» и «TV Губерния». Что об этом известно, отправят ли их в зону специальной военной операции (СВО) на Украине?

Что случилось в ресторане в Воронеже, кому раздали повестки

Накануне, 14 ноября, в ресторане «Форт» компания отмечала день рождения, но на праздник нагрянули правоохранительные органы и начали проверять документы многих гостей. По результатам проверки им вручили повестки для явки в военкомат.

Ресторан «Форт» подает блюда азербайджанской кухни.

Отмечается, что большинство посетителей ресторана, которые оказались с повестками на руках, — вступившие в российское гражданство азербайджанцы.

Это подтвердил телеканалу «TV Губерния» один из источников. По его словам, новые граждане РФ получили паспорта, однако не встали на воинский учет — их пригласили для сверки данных.

Почему гостям ресторана «Форт» в Воронеже раздали повестки

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», граждане, которые вступили в гражданство России, обязаны в течение двух недель встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства.

Где еще мигрантам раздавали повестки

В августе Петербургская полиция доставила в военкомат более 100 выходцев из других стран, получивших российское гражданство. Тогда УМВД по Ленобласти сообщило о внедрении «новой опции» проверки мигрантов: двухдневный рейд на Софийской овощебазе на юге города был проведен во взаимодействии с военкоматами. Там добавили, что сами новые граждане «не представляют оперативного интереса», однако сотрудники правоохранительных органов «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности». В ведомстве подчеркнули, что речь идет, в частности, о конституционной обязанности прохождения воинской службы.

Тогда же сотрудники ФСБ и военного комиссариата Чувашии выявили 10 выходцев из Средней Азии, которые вступили в российское гражданство и не встали на воинский учет. Их отвезли в военкоматы и привлекли к ответственности по ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Также в августе телеканал «31» сообщил, что в Челябинске на Китайском рынке повестки вручили семи мигрантам, не вставшим на воинский учет. Троих из них увезли в военкомат для прохождения процедуры.

В сентябре Красноярские полицейские вручили повестки для явки в военные комиссариаты 18 мигрантам, получившим гражданство России и не вставшим на учет в военкомат, сообщало региональное УМВД. На троих составлены административные протоколы за уклонение от воинского учета.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законно ли вручать повестки

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев после петербургского рейда выступил с предложением синхронизировать выдачу российского паспорта иностранцам с постановкой на воинский учет. Новые граждане «должны иметь не только права, но и обязанности», в числе которых — «защищать свою Родину», отметил он. Он добавил, что СПЧ готов принять участие «в продумывании формальной процедуры» синхронизации законодательных актов.

Другой член Совета Кирилл Кабанов подтвердил, что российские правоохранители начали проводить рейды совместно с военкомами, «как это произошло сегодня в Петербурге». По его словам, натурализованные выходцы из других государств после постановки на воинский учет «уезжают из России переждать».

«Надо выбрасывать из нашего понимания стратегическую ошибку, что миграционный контроль — это услуга. Это функция, которая связана с обеспечением безопасности нашей страны», — подчеркнул Кабанов.

После объявления в России частичной мобилизации в сентябре 2022 года член СПЧ Кабанов объявил о подготовке инициативы об обязательном прохождении воинской службы в течение года новыми гражданами, имеющими российское гражданство менее 10 лет. По его словам, эти меры должны были коснуться выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», — заявлял тогда Кабанов.

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